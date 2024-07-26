Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:21 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir akaryakıt tankerini durdurdu.

        Yapılan aramada 36 kilogram skunk ele geçirildi. Araç şoförü A.U.K. gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Hatay'da denize giren 2 kişi boğuldu
        Hatay'da denize giren 2 kişi boğuldu
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
        Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmaları değerlendirildi
        Hatay'da kalıcı konutların yapım çalışmaları değerlendirildi
        Defne'de depoya giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı
        Defne'de depoya giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı