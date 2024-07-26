Hatay'da akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan akaryakıt tankerinde 36 kilogram skunk ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir akaryakıt tankerini durdurdu.
Yapılan aramada 36 kilogram skunk ele geçirildi. Araç şoförü A.U.K. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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