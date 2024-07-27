Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bünyamin D'nin (50) kullandığı motosiklet, Yeşiltepe Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada motosikletten yola savrulan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bünyamin D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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