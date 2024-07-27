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        Hatay'da 1040 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde 1040 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:55
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        Hatay'da 1040 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, evinde 1040 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.S'nin Özerli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        Adreste 1040 paket kaçak sigara bulan ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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