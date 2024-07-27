Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Samandağ ilçesinde esnafla görüştü

Bulut'a ziyaretinde Samandağ Kaymakamı Emre Dündar ve Belediye Başkanı Emrah Karaçay eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnafı ziyaret etti.

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