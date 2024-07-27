Hatay'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan gelen bir otobüste inceleme yaptı.
İncelemede 1 kilo 900 gram esrar bulan ekipler, 2 yolcuyu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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