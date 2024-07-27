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        Hatay'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

        Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 27.07.2024 - 14:59
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        Hatay'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
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        Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan gelen bir otobüste inceleme yaptı.

        İncelemede 1 kilo 900 gram esrar bulan ekipler, 2 yolcuyu gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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