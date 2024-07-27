Hatay'da depremzede ressam sahil kenarındaki kayaları renklendiriyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 25 yaşındaki ressam Edanur Sarar, sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor.

İlçedeki kafe ve restoranların duvarlarına yaptığı resimlerle geçimini sağlayan Sarar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Çay Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Sarar, yıkılan 5 katlı binanın enkazından ailesiyle kurtarıldı.

Afetin ardından yaşadığı olumsuzlukları unutmak için resim yapmaya devam eden Sarar, boş vakitlerinde deniz kıyısına taşıdığı kalem ve boyalarıyla, kayaları kuş, balık ve meyve gibi figürlerle renklendiriyor.