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        Hatay'da depremzede ressam sahil kenarındaki kayaları renklendiriyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 25 yaşındaki ressam Edanur Sarar, sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:25
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        Hatay'da depremzede ressam sahil kenarındaki kayaları renklendiriyor
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan 25 yaşındaki ressam Edanur Sarar, sahil şeridindeki kayalara çizdiği resimlerle afetin etkilerini unutmaya çalışıyor.

        İlçedeki kafe ve restoranların duvarlarına yaptığı resimlerle geçimini sağlayan Sarar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Çay Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

        Sarar, yıkılan 5 katlı binanın enkazından ailesiyle kurtarıldı.

        Afetin ardından yaşadığı olumsuzlukları unutmak için resim yapmaya devam eden Sarar, boş vakitlerinde deniz kıyısına taşıdığı kalem ve boyalarıyla, kayaları kuş, balık ve meyve gibi figürlerle renklendiriyor.

        Edanur Sarar, AA muhabirine, çizimleriyle sahilde yürüyenleri motive etmeyi amaçladığını söyledi.

        Kayaları tuval olarak kullandığını belirten Sarar, "Sahilde dolaşan insanların güzel resimler görmesini ve depremin izlerini biraz olsun azaltmayı istedim. Sahili bu şekilde renklendirerek insanları mutlu etmeyi hedefliyorum." dedi.

        Sahilde yürüyüş yapanlardan 60 yaşındaki Mustafa Hatay da resimleri beğendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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