Hatay'da park halindeki pikapta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan pikapta hasar oluştu.
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan pikapta hasar oluştu.
Serinyol Mahallesi'nde park halindeki araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle pikapta hasar meydana geldi.
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