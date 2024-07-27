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        Hatay'da park halindeki pikapta çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan pikapta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:40 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:40
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        Hatay'da park halindeki pikapta çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken yangın çıkan pikapta hasar oluştu.

        Serinyol Mahallesi'nde park halindeki araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle pikapta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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