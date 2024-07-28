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        Hatay'da hafif ticari aracın motor kısmı yandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 09:18 Güncelleme: 28.07.2024 - 09:18
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        Hatay'da hafif ticari aracın motor kısmı yandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, park halindeyken yangın çıkan hafif ticari araçta hasar oluştu.

        Atatürk Bulvarı’nda 35 ZD 867 plakalı park halindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen sebeple motor kısmından alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Beledyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Motor kısmı yanan araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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