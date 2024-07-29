İskenderun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Buluttepe Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, ikamette hasara yol açtı.
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