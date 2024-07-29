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        İskenderun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:57 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:57
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        İskenderun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Buluttepe Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, ikamette hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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