Hatay'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuyulu Mahallesi'ndeki bir apartmanın depo olarak kullanılan zemin katındaki odunların henüz bilinmeyen nedenle alev alması sonucu yangın çıktı.

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