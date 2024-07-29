DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Hatay'da çeşitli programlara katıldı

Samandağ'ın ardından Oruç, Defne ilçesindeki rezerv alanda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

Mardin'de çiftçilerle bir araya gelerek başlattıkları buluşmaları Doğubayazıt ve Batman'da devam ettirdiklerini belirten Oruç, bugün de Hatay'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

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