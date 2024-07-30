Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen'de çürük karpuzları yola döken kişiye para cezası kesildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde çürük karpuzları kara yoluna döktüğü tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen'de çürük karpuzları yola döken kişiye para cezası kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde çürük karpuzları kara yoluna döktüğü tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.

        D-817 kara yolunda bir kişinin karpuz döktüğü ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yönlendirildi.

        Ekipler, çürük karpuzları döktüğü belirlenen Uğur A'ya Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        Alevler sıçradı! İki fabrika zarar gördü
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Ölümüne tekme atan kişi tutuklandı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Doktor ile hasta arasında arbede! Kalp krizi geçirdi
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu
        Paris 2024'ün sanat yönetmeni konuştu

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Hatay'da çeşitli programlara katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Hatay'da çeşitli programlara katıldı
        Hatay'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İSTE'de tercih ve tanıtım günleri başladı
        İSTE'de tercih ve tanıtım günleri başladı
        Hatay'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
        İskenderun'da merdiven boşluğuna giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı
        İskenderun'da merdiven boşluğuna giren yılanı itfaiye ekibi çıkarttı
        İskenderun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        İskenderun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü