Belen'de çürük karpuzları yola döken kişiye para cezası kesildi
Hatay'ın Belen ilçesinde çürük karpuzları kara yoluna döktüğü tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde çürük karpuzları kara yoluna döktüğü tespit edilen kişiye para cezası uygulandı.
D-817 kara yolunda bir kişinin karpuz döktüğü ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yönlendirildi.
Ekipler, çürük karpuzları döktüğü belirlenen Uğur A'ya Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verdi.
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