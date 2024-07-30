Arsuz'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Karahüseyinli Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.
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