Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Arsuz'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 30.07.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arsuz'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Karahüseyinli Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin ​​​​​​​müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        Kamyonların inatlaşması öldürüyordu!
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        TCMB, PPK toplantı özetini yayımladı
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Dolandırıcıları da enflasyon vurdu: Sahte diplomaya da zam geldi
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aydın'da benzersiz keşif!
        Aydın'da benzersiz keşif!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Bolu Dağı Tüneli'nde çalışma başlıyor!
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Lamine Diack, Hatayspor'da
        Lamine Diack, Hatayspor'da
        Belen'de çürük karpuzları yola döken kişiye para cezası kesildi
        Belen'de çürük karpuzları yola döken kişiye para cezası kesildi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Hatay'da çeşitli programlara katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, Hatay'da çeşitli programlara katıldı
        Hatay'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hatay'da 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İSTE'de tercih ve tanıtım günleri başladı
        İSTE'de tercih ve tanıtım günleri başladı
        Hatay'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü