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        Hatay'da husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 00:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 01:00
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        Hatay'da husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, M.Ş, M.E.A ve S.Ö. Kümeevler mevkisinde aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştu.

        Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü.

        Tartışma üzerine S.Ö, tabancasıyla M.Ş. ile M.E.A'ya ateş etti, daha sonra da aynı tabancayla intihar etti.

        M.Ş. ile M.E.A. olay yerinde, S.Ö. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

        S.Ö'nün kardeşi S.G. ise seken kurşunlarla yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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