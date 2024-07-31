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        İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:56
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        İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Karayılan Mahallesi'ndeki çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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