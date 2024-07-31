İskenderun'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karayılan Mahallesi'ndeki çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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