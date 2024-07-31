İskenderun Gençlik Merkezi öğrencilere çeşitli etkinlikler düzenliyor

Bazı branşlarda yeni kayıtlar aldıklarını belirten Keskin, İskenderun'daki tüm gençleri yaz okulu kursuna katılmaya davet etti.

İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, yaptığı açıklamada, yaz okulu kurslarında öğrenciler için sportif faaliyetlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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