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        Hatay'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:18 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:18
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        Hatay'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yalnız yaşayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Çevlik Mahallesi'nde yaşayan Adnan C'den (38) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz halde bulunan Adnan C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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