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        Hatay'da çarpışan tır ve otomobilin sürücüleri yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:52
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        Hatay'da çarpışan tır ve otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı​​​​​​​.

        İskenderun-Payas Otoyolu'nda Ayhan Y. idaresindeki 31 AHG 460 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ED 6873 plakalı tır çarpıştı.

        Her iki sürücünün yaralandığı kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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