Antakya'da trafik polisleri motosiklet sürücülerine bilgilendirme yaptı
Hatay'ın Antakya ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların artması nedeniyle harekete geçti.
Ekipler, kazaların önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uygun davranmasına yönelik bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.