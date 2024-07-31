Hatay'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı
Hatay'da zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı.
Hatay'da zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 19 bin 765 lira çıktı.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde dilencilik yapan M.A. yakalandı.
Üzerinden 19 bin 765 lira çıkan M.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem yapıldı.
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