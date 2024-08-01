Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Masatlı, yapımı tamamlanan örnek daireyi de gezdi.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesi'nde 4 etapta 3 bin 23 konutun yapımının sürdüğü şantiyeyi ziyaret etti.

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