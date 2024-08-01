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        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:57
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        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle, helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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