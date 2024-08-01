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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:57
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        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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