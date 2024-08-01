GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Tahtaköprü Mahallesi Tozlu Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.