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        Hatay'da esnaf depremzede 400 çocuğa giysi hediye etti

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 22:38 Güncelleme: 01.08.2024 - 22:38
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        Hatay'da esnaf depremzede 400 çocuğa giysi hediye etti
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da prefabrik çarşı esnafı, 400 çocuğu hediyelerle sevindirdi.

        Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde 50 işletmenin bulunduğu prefabrik çarşının esnafı, depremzede çocuklar için giyim eşyasından oluşan hediyeler hazırladı.

        400 çocuk, hediyelerini Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, AFAD İl Müdürü Taner Bayındır ve esnafın elinden aldı.

        Masatlı, etkinlikte görüştüğü bazı depremzedelerin taleplerini dinledi.

        Prefabrik çarşının yöneticisi Cahit Güler, sosyal projeleri ve kampanyalarıyla örnek çarşılar arasında yer aldıklarını belirterek, "Çocuklara hediyelik dağıtmak istedik. Valimiz Mustafa Masatlı da geldi, onun eşliğinde dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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