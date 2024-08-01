Hatay'da esnaf depremzede 400 çocuğa giysi hediye etti

Prefabrik çarşının yöneticisi Cahit Güler, sosyal projeleri ve kampanyalarıyla örnek çarşılar arasında yer aldıklarını belirterek, "Çocuklara hediyelik dağıtmak istedik. Valimiz Mustafa Masatlı da geldi, onun eşliğinde dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik oldu." dedi.

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