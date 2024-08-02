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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaklaşık 2,5 metre çökmenin meydana geldiği İskenderun Balıkçı Barınağı'nda yapılan güçlendirme çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:00
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaklaşık 2,5 metre çökmenin meydana geldiği İskenderun Balıkçı Barınağı'nda yapılan güçlendirme çalışmalarını inceledi.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya geldi.

        Barınakta yapımı tamamlanan güçlendirme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, balıkçılarla bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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