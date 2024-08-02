Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu

Barınakta yapımı tamamlanan güçlendirme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Masatlı, balıkçılarla bir süre sohbet etti.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, İskenderun Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla bir araya geldi.

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