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        Hatay Valisi Masatlı, İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:19
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        Hatay Valisi Masatlı, İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
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        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde inceleme yaptı.

        Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Denizciler Mahallesi'nde 374 konut ve 118 dükkan ile Mustafa Kemal Mahallesi'nde 1843 konut ve 36 dükkanın inşa edildiği alanları gezdi.

        Masatlı, sonrasında 123 konutun yapıldığı Numune Mahallesi ile 888 konut ve 27 dükkanın inşa edildiği İsmet İnönü Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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