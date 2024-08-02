Hatay Valisi Masatlı, İskenderun'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Masatlı, sonrasında 123 konutun yapıldığı Numune Mahallesi ile 888 konut ve 27 dükkanın inşa edildiği İsmet İnönü Mahallesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, Denizciler Mahallesi'nde 374 konut ve 118 dükkan ile Mustafa Kemal Mahallesi'nde 1843 konut ve 36 dükkanın inşa edildiği alanları gezdi.

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