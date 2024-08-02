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        Altınözü'nde trafik polisleri sürücüleri bilgilendirdi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:15
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        Altınözü'nde trafik polisleri sürücüleri bilgilendirdi
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        Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.

        Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede artan trafik kazaları nedeniyle harekete geçti.

        Ekipler, kazaların önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uygun davranmasına yönelik bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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