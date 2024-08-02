Altınözü'nde trafik polisleri sürücüleri bilgilendirdi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde trafik polisleri, araç sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı.
Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, ilçede artan trafik kazaları nedeniyle harekete geçti.
Ekipler, kazaların önlenmesi, sürücülerin trafik kurallarına uygun davranmasına yönelik bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.
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