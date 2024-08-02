Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı
Hatay'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Hatay'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 2 kilo 700 gram kubar esrar, 220 kilogram kaçak tütün, 126 uyuşturucu hap, 185 kök Hint keneviri, 17 ruhsatsız tabanca ve 24 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Çalışmalarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
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