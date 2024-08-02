Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 26 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi.

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