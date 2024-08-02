Hatay'da çıkan bahçe yangını söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan bahçe yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çankaya Mahallesi'nde bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
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