Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekibince kurtarıldı.
İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir evin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
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