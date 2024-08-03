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        Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

        Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:36 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:36
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        Hatay'da kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

        M.K. yönetimindeki 27 AVB 460 plakalı kamyonet, Aktepe Mahallesi Hassa-Gaziantep kara yolunda Sabri Çoban'ın kullandığı 31 U 9759 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personeli, motosikletten yola savrulan Çoban ve arkasındaki Nazife Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kamyonet sürücüsü M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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