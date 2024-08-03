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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Hatay'da konuştu:

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için gece gündüz çalışma gayretinde olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.08.2024 - 14:32
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Hatay'da konuştu:
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için gece gündüz çalışma gayretinde olduklarını belirtti.

        Dinç, kentteki programı kapsamında Hatay Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Dinç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından toplum sağlığına katkı sağlama hedefiyle sahada olduklarını söyledi.

        Dinç, danışmanlık merkezi aracılığıyla Hataylılara psikososyal destek verdiklerini dile getirdi.

        Afet bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlatan Dinç, "Deprem bölgesindeki insanımızın refahı, esenliği, yeniden ayağa kalkabilmesi, yaralarını çabucak sarabilmesi ve hayata kuvvetli şekilde sarılabilmesi için elimizden geleni gece gündüz yapma niyetindeyiz." dedi.

        Dinç, bağımlıkla mücadelenin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "Risk altında olan, çok büyük acılar ve kayıplar yaşayan, zor günlerden geçen insanlar, bağımlılık anlamında daha riskli durumlar yaşar. Dolayısıyla bu topraklarda yaşadığımız çok büyük bir afettir. Bağımlılık endüstrisinin insanımızı hedef almasına, risk altındaki bölgemizde oyunlar kurmasına izin vermeyeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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