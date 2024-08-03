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        Defne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 03.08.2024 - 16:21
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        Defne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çekmece Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki inşaat malzemeleri hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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