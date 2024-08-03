Defne'de bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çekmece Mahallesi'ndeki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depodaki inşaat malzemeleri hasar gördü.
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