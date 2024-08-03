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        Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:52 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:52
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        Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

        Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

        Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Tedaviye alınanlardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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