Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde girdikleri denizde akıntıya kapılan 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti.
Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren 5 kişi, bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Sudakilerin akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılıp ambulansa taşınan 5 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınanlardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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