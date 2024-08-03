GÜNCELLEME - Hatay'da denize giren 5 kişiden 2'si boğuldu

Tedaviye alınanlardan Hamit Süner ve Asi Koşar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Büyükdere Mahallesi sahilinden denize giren Tezcan Süner (33), Hamit Süner (21), Asi Koşar (15), Gülay Duman ve Mehmet Duman bir süre sonra çırpınmaya başladı.

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