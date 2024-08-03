Hatay'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Ulusoy, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İtfaiye görevlileri araçta sıkışan sürücü Ulusoy ve yolcu konumundaki Ömer S’yi yaralı olarak kurtardı.

Olay yerine Jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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