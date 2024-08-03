GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 4 helikopter, 2 söndürme uçağı, 20 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 5 su tankı ve iş makineleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Bölgede etkili olan rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.
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