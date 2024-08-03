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        GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını çıktı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 22:02 Güncelleme: 03.08.2024 - 22:02
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        GÜNCELLEME - Hatay'da orman yangını çıktı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 4 helikopter, 2 söndürme uçağı, 20 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 5 su tankı ve iş makineleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

        Bölgede etkili olan rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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