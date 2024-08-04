Galatasaray-Beşiktaş maçı İskenderun'da dev ekrandan izlendi

İki takımın taraftarları karşılaşmayı izlemek için İskenderun Belediyesi tarafından dev ekranın kurulduğu Atatürk Anıt Alanı'nda buluştu.

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