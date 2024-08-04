Galatasaray-Beşiktaş maçı İskenderun'da dev ekrandan izlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Süper Kupa maçında Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini dev ekrandan seyretti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Süper Kupa maçında Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini dev ekrandan seyretti.
İki takımın taraftarları karşılaşmayı izlemek için İskenderun Belediyesi tarafından dev ekranın kurulduğu Atatürk Anıt Alanı'nda buluştu.
Taraftarlar maçı ilgiyle izledi.
Kupayı kazanan Beşiktaş'ın taraftarları karşılaşmanın ardından konvoy oluşturdu.
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