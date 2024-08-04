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        Galatasaray-Beşiktaş maçı İskenderun'da dev ekrandan izlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Süper Kupa maçında Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini dev ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:50 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:50
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        Galatasaray-Beşiktaş maçı İskenderun'da dev ekrandan izlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Süper Kupa maçında Galatasaray-Beşiktaş mücadelesini dev ekrandan seyretti.

        İki takımın taraftarları karşılaşmayı izlemek için İskenderun Belediyesi tarafından dev ekranın kurulduğu Atatürk Anıt Alanı'nda buluştu.

        Taraftarlar maçı ilgiyle izledi.

        Kupayı kazanan Beşiktaş'ın taraftarları karşılaşmanın ardından konvoy oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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