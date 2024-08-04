Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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