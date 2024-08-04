Antakya'da park halindeki otomobil yandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yol kenarındaki atıklarda başlayıp park halindeki otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yol kenarındaki atıklarda başlayıp park halindeki otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.
Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde, yol kenarında bulunan atıklar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yangın, park halindeki bir otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.
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