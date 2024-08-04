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        Antakya'da park halindeki otomobil yandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yol kenarındaki atıklarda başlayıp park halindeki otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:19
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        Antakya'da park halindeki otomobil yandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yol kenarındaki atıklarda başlayıp park halindeki otomobile sıçrayan yangın söndürüldü.

        Güzelburç Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde, yol kenarında bulunan atıklar henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        Yangın, park halindeki bir otomobile sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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