Reyhanlı'da restoranda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yangın çıkan restoranda hasar oluştu.
Yenişehir Mahallesi'ndeki işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, restoranda hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.