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        Arsuz'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:03 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:03
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        Arsuz'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Üçgüllük Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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