Arsuz'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Üçgüllük Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar meydana geldi.
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