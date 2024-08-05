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        İskenderun'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:26 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:26
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        İskenderun'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırımtepe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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