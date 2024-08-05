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        Hatay'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 23:10 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:10
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        Hatay'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

        Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından Dörtyol Anadolu İman Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler "Her çocuk özeldir" filmini izledi.

        Öğrencilerden Ali Talha Kalkan, film izlemekten çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini söyledi.

        Daha sonra değişik etkinliklere katılarak eğlenceli anlar yaşayan çocuklara ikramda bulunuldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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