Hatay'da Kur'an kursu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenlendi

Öğrencilerden Ali Talha Kalkan, film izlemekten çok mutlu olduğunu ve eğlendiğini söyledi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi tarafından Dörtyol Anadolu İman Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda öğrenciler "Her çocuk özeldir" filmini izledi.

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