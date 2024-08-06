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        Hatay'da traktörle panelvan çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:33 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:33
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        Hatay'da traktörle panelvan çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Hassa ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Sıtkı Nazifşan'ın kullandığı 31 U 9779 plakalı traktör, Hassa-Gaziantep kara yolunun Ardıçlı mevkiinde T.M. idaresindeki 31 B 5070 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Kazada traktördeki Havva Nazifşan hayatını kaybetti, traktör ve panelvan sürücüleri yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

        Olaya karışan araçlar ise jandarmanın incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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