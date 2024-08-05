Hatay'da bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, bir kişinin ormanlık alanda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan arkadaşı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün Ali Altıngöz'ün (53), bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.A. olduğunu belirledi.
Ekipler, Ali Altıngöz'ün arkadaşı olduğu öğrenilen E.A'yı suç aleti bıçakla yakaladı.
İfadesinde cinayeti itiraf eden E.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Belen ilçesi Müftüler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün, Ali Altıngöz bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
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