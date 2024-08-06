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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Hatay'da ziyaretlerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 22:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 22:21
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Hatay'da ziyaretlerde bulundu, depremzedelerle bir araya geldi.

        Özçağdaş, kentteki programları kapsamında ilk olarak eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir otelin restoranında basına kapalı görüşme yaptı.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'i makamında ziyaret eden Özçağdaş, daha sonra partisinin Hatay İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

        Bazı eğitim sendikalarının temsilciliklerini de ziyaret eden Özçağdaş, Defne ilçesinde geçici İl Emniyet Müdürlüğü binası olarak kullanılan Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önünde yaptığı açıklamada, 30 ilde gerçekleştirmeyi planladıkları eğitim buluşmalarını Hatay'dan başlattıklarını söyledi.

        Hatay'da depremlerde yıkılan ya da ağır hasar gören okullar nedeniyle 125 okulda birleştirilmiş eğitim verildiğini belirten Özçağdaş, "125 birleştirilmiş okul demek sabahın karanlığında, karda, kışta, soğukta, çocukların okula güvensiz bir şekilde gelmesi demek, akşamın geç saatlerinde evine gitmesi demektir. Bir okulun olacağı yerde 2 okulun olması demektir. Birleştirilmiş okul diyerek geçmeyelim, birleştirilmiş okul demek çocukların ilkokulda 60, ortaokulda 70, lisede 80 dakika, haftada az ders almaları, toplamda ise 4 yılın sonunda 1 yıl kaybetmeleri demektir." ifadesini kullandı.

        Özçağdaş, kent genelindeki bazı okulların depremlerin ardından kamu binası olarak kullanılmasını eleştirdi.

        Programı kapsamında Özçağdaş, Uğur Mumcu Meydanı'nda bir araya geldiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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