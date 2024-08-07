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        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 09:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 09:22
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        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında birinci kat asfalt çalışmalarını da sürdürüyor.

        Keşan Kadıköy baraj yolu 2 kilometre ile Edirne'yle bağlı Menekşesofular-Büyükdöllük köyleri arasındaki 4 kilometrelik yolda asfalt çalışması tamamlandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, sıcak asfalt çalışmalarına devam edecek.

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