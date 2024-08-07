Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler grup yollarını sıcak asfaltla buluşturmanın yanında birinci kat asfalt çalışmalarını da sürdürüyor.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

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