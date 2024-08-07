Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da haşereyle mücadele kapsamında dronla ilaçlama yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAYAA- Samandağ ilçesinde haşere ve sinekle mücadele kapsamında dronla ilaçlama gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçede yaklaşık 50 hektarlık alanı sinek ve haşerelere karşı ilaçladı.

        Ekipler, 6 mahalledeki sulak alan, bataklıklar, drenaj, su kanalları ve derelerde de çalışma gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi
        İskenderun Körfezi açıklarında 20 yıl önce batan Ulla Gemisi görüntülendi
        Balıkçı malzemeleri satan esnafın cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı
        Balıkçı malzemeleri satan esnafın cinayet şüphelisi arkadaşı çıktı
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Yola dökülen yemleri yiyen sürüdeki 15 koyun öldü
        Yola dökülen yemleri yiyen sürüdeki 15 koyun öldü
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
        Hatayspor, Rivas ile yeniden anlaşmaya vardı
        Hatayspor, Rivas ile yeniden anlaşmaya vardı