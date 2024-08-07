Hatay'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen çimento yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Z.A. idaresindeki 31 V 8053 plakalı tır, Kıcı mevkisinde devrildi.
Kaza nedeniyle tırda yüklü bulunan çimento torbaları yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeridi trafik akışına kapanan yol, torbaların kaldırılmasıyla açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.